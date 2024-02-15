الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع بجنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الجيش الإسرائيلى، اليوم الخميس، أنه قصف مواقع فى جنوب لبنان، فيما أطلق صاروخ باتجاه موقع "رويسات العلم" الإسرائيلى فى تلال "كفرشوبا" المحتلة جنوب لبنان.

وأفاد مجلس الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل، بإغلاق عدة طرق أمام حركة المرور حتى إشعار آخر، بناء على تقييم الجيش الإسرائيلي للوضع الأمني.

ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى قوله:"إن هناك نحو 100 ألف إسرائيلي تم إخلاؤهم في الشمال من منازلهم في البلدات الحدودية، ولن يعودوا قبل إعادة الأمن".

يشار إلى أنه استشهد 11 مواطنا لبنانيا على الأقل وأصيب آخرون، أمس، في ثلاث غارات إسرائيلية على بلدات الصوانة وعدشيت والنبطية جنوب لبنان، وذلك بعد أن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 8 آخرين، أحدهم بجراح خطيرة، إثر استهداف مقر القيادة العسكرية في شمال إسرائيل والكائن في مدينة صفد، بهجوم صاروخي من لبنان.