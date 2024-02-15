العم فتح النار على ابن أخوه.. مقتل شاب بطلق ناري في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه بطلق ناري على يد عمه في قرية الشعراني، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع شخص بطلق ناري على يد عمه في قرية الشعراني التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص من قوة أمنية بمركز شرطة قوص برئاسة الرائد محمد الملقب رئيس مباحث المركز مقتل شاب يبلغ من العمر 35 عامًا بطلق ناري على يد عمه بسبب وجود خلافات مالية داخل قرية الشعراني.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.