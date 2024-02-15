اخبار العالم

العم فتح النار على ابن أخوه.. مقتل شاب بطلق ناري في قنا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه بطلق ناري على يد عمه في قرية الشعراني، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع شخص بطلق ناري على يد عمه في قرية الشعراني التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص من قوة أمنية بمركز شرطة قوص برئاسة الرائد محمد الملقب رئيس مباحث المركز مقتل شاب يبلغ من العمر 35 عامًا بطلق ناري على يد عمه بسبب وجود خلافات مالية داخل قرية الشعراني.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا