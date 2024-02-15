الرئيس البرازيلي: ليس هناك مبرر لقتل النساء والأطفال في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

أعرب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا عن سعادته بوجوده في مصر، تحديدا في هذه اللحظات والوضع الراهن المهم.

وقال الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، بقصر الاتحادية، إنه في الوقت التي كان فيه المفروض أن نتحدث عن التنمية الاقتصادية في العالم، نتحدث عن الحروب مثل روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه ليس لديه أي تفسير لهذه الحرب حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك أيضا حرب في قطاع غزة، وبالتالي فإن البرازيل كانت البلد التي نددت بصفة قوية الهجوم الذي قامت به حماس لدى إسرائيل وكذلك الرهائن، لافتا إلى أنه ليس هناك أي مبرر إسرائيلي لقتل النساء والأطفال، إذ أننا لم نشاهد شيئًا من هذا القبيل قبل ذلك.

يذكر أن زيارة الرئيس البرازيلي إلى مصر تأتي تتزامنًا بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل ومصر، وتعد البلاد حاليا الشريك التجاري الثاني للبرازيل في إفريقيا.

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية للرئيس إلى القارة الأفريقية خلال فترة ولايته الثالثة، وفي أغسطس من العام الماضي، زار لولا ثلاث دول أخرى: جنوب أفريقيا وأنجولا وساو تومي وبرينسيبي.