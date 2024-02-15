رئيس البرازيل: إسرائيل تنتهك كل قرارات الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن إسرائيل تنتهك كل القرارات التي يتم اتخاذها من طرف الأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس البرازيلي، خلال مؤتمر جمعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، بقصر الاتحادية:" تحدثت مع الرئيس السيسي وشكرته لتضامنه مع إجلاء مواطنينا البرازيليين الذين كانوا عالقين في قطاع غزة وساعدونا مع السفارة في مصر وقمنا بإجلاء حوالي 2000 شخص وضمان عودتهم بسلام إلى البرازيل".

وأوضح رئيس البرازيل: يسعدني أن أعود إلى القاهرة بعد مرور 20 عامًا بعد زيارتي كأول رئيس برازيلي يزور لمصر، وأعود الآن للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وأنا الرئيس الأول الذي زار لبنان وبلدان أخرى من الشرق الأوسط.