عاجل.. عدوان أمريكي بريطاني على منطقة الجاح جنوب الحديدة في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام يمنية، منذ قليل عن غارة استهدفت منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، نفذها العدوان أمريكي بريطاني .

على جانب آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة.

وأعلن حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏ ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة.‏