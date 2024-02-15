عاجل.. عدوان أمريكي بريطاني على منطقة الجاح جنوب الحديدة في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام يمنية، منذ قليل عن غارة استهدفت منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، نفذها العدوان أمريكي بريطاني .
على جانب آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة.
وأعلن حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة.