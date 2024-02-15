شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة برلمانية تسلط الضوء على أهم 11 مبادرة حكومية لدعم التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الدراسة البرلمانية عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ وأحالها للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، الضوء علي أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم وتعزيز برامج التحول الرقمي.

وفي هذا الصدد فقد أطلقت الدولة عددا من المبادرات الهامة والتي نستعرضها في السطور التالية:

1- مبادرة "فرصتنا .. رقمية": مبادرة "مستقبلنا .. رقمي":

تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وتهدف لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.

2- مبادرة شغلك من بيتك":

يشرف على تنفيذها معهد تكنولوجيا المعلومات ITI؛ بهدف توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد، وكذلك إتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحر

3- المبادرة الرئاسية أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية":

تهدف إلى تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي لتطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، كما تهدف إلى تحفيز تأسيس 00 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال.

4- المبادرة الرئاسية رواد تكنولوجيا المستقبل" :

يشرف على تنفيذ هذه المبادرة مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). وهي منصة رقمية تهدف إلى توفير التدريب في 45 مسارًا تدريبيا في تخصصات تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وتمنح شهادات معتمدة من جامعات عالمية.

5- برنامج الحاضنات التكنولوجية:

يعد برنامجا متكاملا لمساعدة رواد الأعمال على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال تجارية ناجحة، ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة ورعاية حلولها الابتكارية التي يمكن أن تحقق عائدات اقتصادية وصادرات وتخلق فرص عمل للكوادر المصرية.

6- مبادرة التعلم الرقمي:

يتم تنفيذها من خلال المنصة الرقمية مهارة تك"، وتهدف إلى تدريب الشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات. وقد حصل أكثر من 17 ألف متدرب بالفعل على شهادة معتمدة من خلال هذه المنصة.

7-

BSecure مبادرة

أطلقها المعهد القومي للاتصالات، حيث تم الاتفاق مع ٧ جامعات لتدريب الطلاب في تخصصات أمن المعلومات والبنية التحتية. وقد تم البدء في التدريب على إنشاء ، وتشغيل، وصيانة شبكات الألياف الضوئية.

8- مبادرة "وظيفة تك":

تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، بهدف خلق فرص عمل للشباب، وتدريبهم بشكل احترافي، من خلال الشركات المشاركة في المبادرة. كما تهدف إلى ربط البرامج التدريبية باحتياجات الصناعة، وإتاحة التدريب على تكنولوجيات متخصصة.

9- مبادرة "قدوة - تك":

- تهدف إلى دعم المرأة المصرية وتمكينها، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، من خلال دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية بمجال التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.

10- مبادرة شباب مصر الرقمية":

تم إطلاقها من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي بهدف تمكين الشباب من التدريب عبر منصات رقمية، حيث تتيح المبادرة قروضا ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

11- مبادرة "أشبال مصر الرقمية":

- تم اطلاقها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف إلى دعم جيل متميز من النشء، واختيار نخبة من المتفوقين وإعدادهم لتحقيق نقلة نوعية في صناعة الألعاب الإلكترونية.