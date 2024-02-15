"حزب الله" نعى 3 من عناصره سقطوا "على طريق القدس"

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد علي محمد الدبس "حيدر"، مواليد عام 1976 من بلدة بلاط وسكان بلدة زبدين في ​جنوب لبنان​، الشّهيد المجاهد حسن ابراهيم عيسى "كرار"، مواليد عام 1997 من بلدة حومين التحتا في جنوب لبنان، والشّهيد المجاهد حسين أحمد عقيل "أبو عقيل"، مواليد عام 1988 من بلدة الجبين في جنوب لبنان؛ الّذين ارتقوا شهداء على طريق القدس".

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