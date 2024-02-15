أيرلندا: إسرائيل شنت حملة كاذبة ومضللة ضد الأونروا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، اليوم الخميس، أن إسرائيل شنت حملة كاذبة ومضللة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، مطالبا الولايات المتحدة بإعادة التفكير في قرارها تعليق دعم الأونروا.

وتحدث مارتن، في مؤتمر صحفي متلفز مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عن هجوم ممنهج يستهدف الوكالة، وأكد أنه بدون الأونروا لن تكون هناك خدمات أساسية للفلسطينيين في غزة.

وأكد أن "الجهة التي ستدير غزة بعد الحرب لن تتمكن من القيام بمهامها بدون الأونروا".

من جانبه، رحب لازاريني بإعلان أيرلندا ودول أوروبية أخرى الإبقاء على دعمها المالي للوكالة وقال إن ذلك يشكل رسالة لباقي الدول.

وجدد حرصه على استمرار الخدمات الأساسية للوكالة في المنطقة، واعتبر أن تفكيك الوكالة وتعليق تمويلها "سيكون خذلانا من المجتمع الدولي للفلسطينيين وسيؤثر على حياتهم، وستكون له تداعيات وخيمة وآثار سلبية".

وحذر من أن غياب مساهمات جديدة سيسبب شحا كبيرا في تمويل الوكالة بداية من شهر أبريل المقبل.