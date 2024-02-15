انت الان تتابع خبر الحلبوسي لحكومة الانبار: أكملوا بناء واعمار المحافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي في تغريدة على منصة "أكس" تابعتها الخليج 365، انه "اخوتي وابنائي في حكومة الانبار المحلية ابارك لكم ثقة الانبار واوصيكم: أكملو بناءها واعمارها وحصنوا مدنها وعززوا الامن والاستقرار فيها".وأضاف: "حافظوا على مقدراتها واعوا الى ارزاق أهلها وجلب حقوقهم وادعموا عشائرها وضعوا الكفوء النزيه في مكانه وصونوا الأمانة وكونوا ركيزة وصمام امان العراق ووحدته وانبذوا دعاة التقسيم والاقليم فلا خير بهم ولا بمشاريعهم الواهمة".