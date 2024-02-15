الرئيس الغيني يجري تعديلًا وزاريًا ويقيل وزير المالية

ياسر رشاد - القاهرة - أقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، وزير ماليته في تعديل وزاري شامل قبل الانتخابات في ديسمبر.

وقال مكتب الرئيس نانا أكوفو أدو، إن أوفوري عطا سيحل محله محمد أمين آدم، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة في وزارة المالية ونائب وزير الطاقة المسؤول عن قطاع البترول سابقا.

كان كين أوفوري عطا يشرف على جهود إعادة هيكلة ديون غانا بعد أن تخلفت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عن سداد معظم ديونها الخارجية في ديسمبر 2022.

ارتفع التضخم فوق 50٪ في ذلك العام وانخفضت عملة السيدي المحلية، وواجه أوفوري عطا دعوات لاستقالته من المتظاهرين في الشوارع ونواب المعارضة والحزب الحاكم، وهو ما نجا منه.

ولم يتم إعطاء أي سبب لإقالته وتغييره الذي أثر على 12 وزير دولة آخر. وتم تعيين وزير الإعلام كوجو أوبونج نكروما في وزارة الإسكان.

وحلت محله نائبته فاطماتو أبو بكر، في حين أعيد تعيين أمبروز درعي، الذي كان يشغل حقيبة وزير الداخلية، في مكتب الرئيس.

ستنتهي الولاية الثانية والأخيرة للرئيس نانا أكوفو أدو في عام 2025.



