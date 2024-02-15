دراسة جديد : الفيبينج يساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت دراسة أوروبية جديدة أن عددا أكبر من مدخني التبغ قادرون على التخلي عن عادتهم بمساعدة السجائر الإلكترونية أكثر من الأشخاص الذين يستخدمون طرقا أخرى للإقلاع عن التدخين.

أصدر باحثون في جامعة برن للتو تقريرا جديدا يظهر أن المدخنين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة للإقلاع عن التدخين ، لكنهم أيضا أكثر عرضة للبقاء مدمنين على النيكوتين.

دراسة لمدة ستة أشهر

تتبع الباحثون أكثر من ألف مدخن منتظم لمدة ستة أشهر.

جندت دراسة برن 1246 مدخنا منتظما ، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 40 عاما ، ويدخن معظمهم 15 سيجارة أو أكثر كل يوم.

تم تعيين 622 مشاركا لما يصفونه بمجموعة التدخل.

تم إعطاء الأشخاص في هذه المجموعة العديد من السجائر الإلكترونية التي يحتاجونها بأي نكهة من اختيارهم بالإضافة إلى وسائل مساعدة أخرى للإقلاع عن التدخين مثل لصقات النيكوتين والمشورة.

وتلقى المشاركون الباقون المشورة وغيرها من المساعدات، ولكن ليس السجائر الإلكترونية.

بعد ستة أشهر ، تمكن 29٪ من المجموعة الذين تم إعطاؤهم vapes من التوقف عن التدخين بشكل مستمر طوال فترة الدراسة التي استمرت ستة أشهر مقارنة ب 16٪ فقط من المجموعة الذين تم إعطاؤهم منتجات أخرى.

بشكل عام في نهاية الدراسة ، أقلع 60٪ من الأشخاص الذين استخدموا السجائر الإلكترونية عن التدخين مقارنة ب 40٪ من الأشخاص الذين استسلموا دون مساعدة السجائر الإلكترونية.

يقول المؤلف الرئيسي الدكتور ريتو أوير ، أستاذ الطب في جامعة برن ، إن النتائج التي توصل إليها تدعم دراسات أخرى تظهر نتائج مماثلة.

البحث المستمر في سلامة الفيبينج – vaping –

ويهدف الفريق السويسري الآن إلى تتبع مجموعة الدراسة على مدى خمس سنوات.

يقول أوير: "ما نهدف إليه أيضا هو النظر بعناية فائقة في السلامة". "كما أن الدراسة مستمرة ، سنتابع المشاركين في 12 و 24 شهرا ، ولكن أيضا في خمس سنوات مما يعني 60 شهرا لمواصلة رؤية كيف يستخدم المشاركون هذه المنتجات بمرور الوقت وحول الصحة على المدى الطويل."

يضيف أوير: "أنا طبيب رعاية أولية والإقلاع عن التدخين عنصر أساسي في ممارستي السريرية اليومية. لذلك من المهم حقا معرفة ما إذا كان الناس يتوقفون عن التدخين وأعتقد أن ذلك أصبح واضحا حقا في الأدبيات أنه يساعد على الإقلاع عن التدخين ".

يقول خبراء خارجيون إن الدراسة تدعم الأدلة المتزايدة على أن الفيبينج vaping أفضل في مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين.

الدكتورة سارة جاكسون هي باحثة رئيسية في مجموعة أبحاث التبغ والكحول في كلية لندن الجامعية ولم تشارك في هذا البحث.

يقول جاكسون: "لذا فإن الأشخاص الذين تم إعطاؤهم السجائر الإلكترونية المجانية والسائل الإلكتروني كانوا أكثر عرضة مرتين تقريبا للإقلاع عن التدخين لمدة ستة أشهر على الأقل من أولئك الذين تلقوا الرعاية المعتادة". "تم تقييم الدراسة أيضا لتقييم سلامة استخدام السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين ، ولم تجد أي فرق في معدل الأحداث الضائرة الخطيرة أو أعراض الجهاز التنفسي بين المجموعات."

قلق من جذب الشباب إلى التدخين

كان هناك قلق متزايد في العديد من البلدان من أن السجائر الإلكترونية التي تأتي في مجموعة واسعة من النكهات الحلوة قد تجذب الشباب الذين لم يدخنوا أبدا ليصبحوا مدمنين على النيكوتين.