شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم.. إضافة 13 عضوًا أفريقيًا جديدًا

ياسر رشاد - القاهرة - انضمت 64 مدينة من 35 دولة إلى هذه الشبكة ، حسبما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، اليونسكو، وهناك 13 مدينة أفريقية جديدة.

تجمع الشبكة العالمية بين المدن التي تبرز لتعزيز التعلم مدى الحياة بين سكانها ، يمكننا أن نقرأ في بيان صحفي لليونسكو.

تم اختيار المدن الجديدة التي انضمت إلى الشبكة بناء على توصية من لجنة تحكيم من الخبراء.

إن الالتزام الحقيقي بالتعلم من قبل العمدة وإدارة المدينة ، بالإضافة إلى مجموعة من الممارسات الجيدة ومبادرات السياسة العامة ، هي شروط مسبقة أساسية لتصبح مدينة متعلمة.

انضمت 13 مدينة أفريقية جديدة إلى هذه القائمة:-

الاسكندرية- مصر

الشرقية- مصر

زفتى- مصر

أغادير- المملكة المغربية

الصويرة- المملكة المغربية

فاس- المملكة المغربية

بيكوك - الكاميرون

ماروا 1er, الكاميرون

ياوندي 1er- الكاميرون

ساو فيليبي- الرأس الأخضر

Gagnoa- ساحل العاج

داكار- السنغال

تشينهوي- زيمبابوي

المدن ضرورية لتحويل الحق في التعليم إلى واقع ملموس للأفراد من جميع الأعمار، ومع هذه القبولات الجديدة، تضم الشبكة الآن 356 مدينة من جميع أنحاء العالم، تتبادل خبراتها وتمهد الطريق لفرص التعلم مدى الحياة ل 390 مليون مواطن".

وتشكل الصلة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والثقافية، فضلا عن إشراك مجموعة واسعة من الشركاء مثل ممثلي القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني وأرباب العمل، الخصائص الرئيسية لمدن التعلم في اليونسكو.

إنهم يحشدون الموارد بشكل فعال عبر القطاعات لتعزيز التعلم الشامل والجيد ، من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي ، وتنشيط التعلم داخل الأسر والمجتمعات ، وتسهيل التعلم في مكان العمل ، مع توسيع استخدام تقنيات التعلم الحديثة ، يختتم البيان الصحفي