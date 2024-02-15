بقيمة 17 مليون جنيه.. ضبط 54 قضية اتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 54 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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