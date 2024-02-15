اخبار العالم

بقيمة 17 مليون جنيه.. ضبط 54 قضية اتجار في النقد الأجنبي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 54 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا|

حبيبها قدمها لصديقيه.. ماذا حدث لـ"طالبة النزهة" في الشقة المهجورة؟

"هخلص عليه ونتجوز بفلوسه".. ليلة مقتل شاب على يد زوجته بعد 10 أيام من الزفاف

"عورتني في منطقة حساسة".. التحريات تكشف حقيقة بلاغ عامل اتهم زوجته بالتعدي عليه

"3 جثث وحبل غسيل أنقذ 4 سيدات".. ماذا حدث لأسرة الجدة "رضا" في رشاح أبو زعبل؟

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا