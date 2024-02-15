محافظ جنوب سيناء يضع اللمسات الأخيرة لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي لمؤتمر السياحة العلاجية، اليوم الخميس، مع أبرز المسئولين المعنيين بعقد مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 2 حتى 3 مارس المقبل بالعاصمة الجديدة، لوضع اللمسات النهائية لانطلاق المؤتمر.

بحضور الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، و ممثلو وزراء السياحة، وكافة الوزارات والهيئات والجهات المصرية ذات الصلة بالمؤتمر، وكذلك الشركة المنظمة للمؤتمر، وأبرز قيادات ومسئولي المحافظة ذوي الصلة لوضع مقررات الاجتماع وتنفيذ إجراءات المؤتمر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز الموضوعات لمختلف جلسات المؤتمر، وأبرز أسماء المتحدثين الرسميين الرئيسين سواء في الجلسة الافتتاحية، أو باقي جلسات المؤتمر.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على حتمية وضرورة قيام الشركة المنظمة بتسريع وتدقيق عملية تعظيم الإعداد للجهات الراعية للمؤتمر، والرعاة الرسميين بكافة مستوياتهم، وذلك كأحد أهم المسئوليات للشركة المنظمة والتي من شأنها دعم إنجاح المؤتمر.

وأشار إلى التأكيد على الجهات والوسائل والقنوات الإعلامية المختلفة المعنية بالتغطية الإعلامية للمؤتمر المسئولة عن نشر المعلومات والبيانات عن المؤتمر ومخرجاته في داخل مصر وخارجها، مع التأكيد على الانتهاء من ارسال الدعوات لكبار الشخصيات المدعوة للمشاركة بالمؤتمر بعد التدقيق في أسماء ومواقع كبار الشخصيات الهامة المدعوين.