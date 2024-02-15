شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تطورات العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم مقرر الإثنين المقبل 19 فبراير تطورات الموقف في غزة من مختلف جوانبه العسكرية والسياسية والإنسانية.ويجري الوزراء مداولات خلال الاجتماع نفسه مع منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ.يأتي الاجتماع في وقت صعدت فيه عدة دول أوروبية من ضغوطها على إسرائيل لتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية إنها ستعرض خلال الاجتماع لكون بلادها تتولى الرئاسة الدورية الأوروبية مسألة الأضرار التي لحقت بالمرافق والمنشآت الممولة من الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية.كما تطالب كل إسبانيا وأيرلندا في رسالة موجهة للمفوضية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، حتى تمتثل إسرائيل للمعايير والضوابط الدولية في تعاملها مع الفلسطينيين.