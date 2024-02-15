اخبار العالم

الإثنين.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تطورات العدوان على غزة

0 نشر
واس - بروكسل 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تطورات العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم مقرر الإثنين المقبل 19 فبراير تطورات الموقف في غزة من مختلف جوانبه العسكرية والسياسية والإنسانية.
ويجري الوزراء مداولات خلال الاجتماع نفسه مع منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ.

العدوان على غزة

يأتي الاجتماع في وقت صعدت فيه عدة دول أوروبية من ضغوطها على إسرائيل لتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.
وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية إنها ستعرض خلال الاجتماع لكون بلادها تتولى الرئاسة الدورية الأوروبية مسألة الأضرار التي لحقت بالمرافق والمنشآت الممولة من الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية.
كما تطالب كل إسبانيا وأيرلندا في رسالة موجهة للمفوضية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، حتى تمتثل إسرائيل للمعايير والضوابط الدولية في تعاملها مع الفلسطينيين.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا