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الاتحاد الأوروبي يدين هدم المساكن الفلسطينية في القدس الشرقية

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واس- بروكسل 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدين هدم المساكن الفلسطينية في القدس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الاتحاد الأوروبي هدم منزل الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب في القدس الشرقية، حيث أقامت عائلته منذ أجيال.
وقال بيان للمتحدث الرسمي الأوروبي في بروكسل، إن مثل هذه الأعمال تنتهك القانون الإنساني الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدائمين، وهو ما يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء.

انتهاك القانون الدولي

حث البيان إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" على وقف هدم منازل الفلسطينيين، بما في ذلك تلك الموجودة في هذه المنطقة الحساسة المتاخمة للمدينة القديمة، مؤكداً أنها الأولوية، ويجب أن تكون للجميع، لتهدئة الوضع المتوتر للغاية.
وأكد البيان أن استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات الهدم وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويقوض جهود السلام.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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