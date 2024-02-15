شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدين هدم المساكن الفلسطينية في القدس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

انتهاك القانون الدولي

الدمام - شريف احمد - أدان الاتحاد الأوروبي هدم منزل الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب في القدس الشرقية، حيث أقامت عائلته منذ أجيال.وقال بيان للمتحدث الرسمي الأوروبي في بروكسل، إن مثل هذه الأعمال تنتهك القانون الإنساني الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدائمين، وهو ما يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء.حث البيان إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" على وقف هدم منازل الفلسطينيين، بما في ذلك تلك الموجودة في هذه المنطقة الحساسة المتاخمة للمدينة القديمة، مؤكداً أنها الأولوية، ويجب أن تكون للجميع، لتهدئة الوضع المتوتر للغاية.وأكد البيان أن استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات الهدم وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويقوض جهود السلام.