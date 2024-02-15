استهداف إسرائيلي لأطراف طيرحرفا وحولا ووادي السلوقي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن سقوط عدد من قذائف المدفعية اطلقها العدو الاسرائيلي على الاطراف الشمالية لبلدة طيرحرفا.
وكشف عن قصف مدفعي على أطراف حولا ووادي السلوقي.
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