نقابة محرري الصحافة نعت الصحافي والكاتب طوني شمعون

نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية الصحافي والكاتب والأديب طوني شمعون، الذي شغل لسنوات طوال منصب مستشار في نقابة المحررين، ومثّلها في العديد من المناسبات والاستحقاقات، وهو كان في طليعة خريجي كلية الاعلام، وانتخب رئيسا لفرع الطلاب فيها، وكان عضوا ناشطا في اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية، وعمل في وزارة الاعلام واذاعة لبنان وعدد من الصحف والمجلات، ومستشارا إعلاميا لعدد من الوزراء، وفي وزارات مختلفة.

بدوره، أشار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، إلى أنّ "طوني شمعون يعود إلى سرعين التحتا بعدما انهكه الطواف في عالم الكلمة والادب والشعر، وغاص في لذاذة الحلم يغتبق سلاف الحياة حتى الثمالة من دنان الحبر يملأ به أوراقها بأبلغ ما يجود به قلم".

ولفت إلى أنّ "في السنوات الأخيرة استسلم إلى أوجاعه الجسدية والنفسية التي ضاعفها حزنه على ما ألم بلبنان الذي احبه وناضل في سبيله مذ كان يافعا، وانكفأ في مناجاة وجدانية مع ربه وذاته، وذوى كبنفسجة اطاحتها ريح سموم، فلم يبق الا عطرها يشق الطريق إلى مسالك الانوف".