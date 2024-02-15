نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية الصحافي والكاتب والأديب طوني شمعون، الذي شغل لسنوات طوال منصب مستشار في نقابة المحررين، ومثّلها في العديد من المناسبات والاستحقاقات، وهو كان في طليعة خريجي كلية الاعلام، وانتخب رئيسا لفرع الطلاب فيها، وكان عضوا ناشطا في اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية، وعمل في وزارة الاعلام واذاعة لبنان وعدد من الصحف والمجلات، ومستشارا إعلاميا لعدد من الوزراء، وفي وزارات مختلفة.
بدوره، أشار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، إلى أنّ "طوني شمعون يعود إلى سرعين التحتا بعدما انهكه الطواف في عالم الكلمة والادب والشعر، وغاص في لذاذة الحلم يغتبق سلاف الحياة حتى الثمالة من دنان الحبر يملأ به أوراقها بأبلغ ما يجود به قلم".
ولفت إلى أنّ "في السنوات الأخيرة استسلم إلى أوجاعه الجسدية والنفسية التي ضاعفها حزنه على ما ألم بلبنان الذي احبه وناضل في سبيله مذ كان يافعا، وانكفأ في مناجاة وجدانية مع ربه وذاته، وذوى كبنفسجة اطاحتها ريح سموم، فلم يبق الا عطرها يشق الطريق إلى مسالك الانوف".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة محرري الصحافة نعت الصحافي والكاتب طوني شمعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.