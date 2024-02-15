انت الان تتابع خبر مبابي يحسمها: لن ابقى في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوسائل: "أخبر مبابي إدارة الفريق الباريسي بقراره على أن يتم الإعلان الرسمي في الشهور المقبلة قبل 30 حزيران 2024".

وكان مبابي مدد عقده مع الفريق الباريسي في صيف 2021 لمدة عامين مع خيار التجديد لعام إضافي وهو الوحيد المخول لتفعيل بند العام الإضافي الصالح حتى 31 يوليو الماضي إلا أنه لم يقم بتفعيله.



ومنذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان من موناكو، كان مبابي دائما هدفا ثابتا لريال مدريد في غالبية فترات الانتقالات الشتوية والصيفية، وتربط التقارير أن هداف الفريق الباريسي اتفق مسبقا مع الأبيض الملكي على الانضمام في الصيف المقبل خاصة وأنه دخل الفترة التي تمنحه صلاحية المفاوضات مع الأندية الأخرى وهي الأشهر الست الأخيرة من الفترة المتبقية من عقده.

ورغم ارتباط اسم مبابي بالريال تحديدا منذ 2021 إلا أن هناك أندية أخرى أبدت اهتمامها بالتعاقد معه منها ليفربول الإنجليزي الذي خسر اثنين من أسلحته الهجومية في الأعوام الأخيرة، البرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، كما تطرق البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة للنجم الفرنسي في معرض حديثه الأسبوع الماضي.

