شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. أستراليا وكندا ونيوزيلندا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

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العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - دعت أستراليا وكندا ونيوزيلندا، اليوم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.وقال رؤساء وزراء الدول الثلاث في بيان مشترك صدر رداً على تقارير حول العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح: "نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات على أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تخطط لهجوم بري على رفح، أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية".وشدد البيان على الحاجة الماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.وقال قادة تلك الدول "إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا يُلزم إسرائيل -القائمة بالاحتلال- حماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة".