رئيس اللجنة الاقتصادية لأفريقيا يدعو لصالح التعليم الرقمي في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال جاتيتي، الأمين التنفيذي للاتحاد الأفريقى إنه يجب على أفريقيا تسريع الاتصال الرقمي وإمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف لسد الفجوة الرقمية في القارة، في حديثه أمام الدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان وواجب، كأداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الجماعية لأفريقيا.



وأوضح الأمين التنفيذي، أن الاتحاد الأفريقي، يجب أن يلتزم بتحويل النظام التعليمي في قارة النظام إلى نظام "مناسب للغرض" في عالم اليوم.

تنعقد الدورة، التي تجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في الفترة من 14 إلى 15 فبراير، تحت شعار عام 2024 للاتحاد الأفريقي: "تعليم أفريقيا جاهزة للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعليم"، إلى التعلم الشامل مدى الحياة والجودة والملاءمة في أفريقيا.

وحث بلدان القارة على القيام بالاستثمارات اللازمة في البنية التحتية، وتعبئة الموارد، وتطوير المناهج المناسبة التي تمكنها من جني فوائد رأسمالها الطبيعي والبشري، فضلا عن الأرباح الديموغرافية.

"بحلول عام 2030، سيكون واحد من كل اثنين من الشباب في العالم تقريبًا أفريقيًا، لكن الديناميكيات الديموغرافية المتغيرة لا يقابلها اكتساب المهارات الحيوية التي تمكن الأفارقة من المشاركة الكاملة في القوى العاملة المتغيرة.

وفي حين ذكّر المندوبين بأن الزعماء الأفارقة شككوا في أهمية نظام التعليم الاستعماري في عام 1960 لتلبية احتياجات التنمية في القارة، حث الأمين التنفيذي البلدان الأفريقية على إعداد شبابها لسوق العمل في المستقبل.

كما حث الحكومات الأفريقية على التركيز بشكل أكبر على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لتوليد المزيد من الثروة في القارة.

وقال جاتيتي: "ليس هناك شك في أنه من المنطقي زيادة الاستثمارات في نظام التعليم الأفريقي في المجالات التي تعمل على تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية".

وفقًا للأمين التنفيذي، فإن عدم كفاية الموارد ونقص التعليم ونقص المهارات الحسابية الأساسية يحد من مشهد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في أفريقيا. ولذلك يتعين علينا أن نسأل أنفسنا: "ما هي الاستثمارات التي نحتاج إلى القيام بها اليوم لتوليد قوة عمل للمستقبل؟".

وحث جاتيتي القادة الأفارقة على تعزيز شبكات التعليم العابرة للقارات وتبادل المعرفة داخل أفريقيا، فضلا عن تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين لتحسين التعليم في القارة.