مضبوطات تزن 510 أطنان.. الداخلية تتصدى لمحتكري السلع في 7 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.. فقد

واصل قطاع الأمن العام حملاته لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

الجهود الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أسفرت عن ضبط القائمين على (7 مصانع – 7 مخازن) بدون ترخيص بنطاق محافظات (الجيزة - الشرقية - الإسكندرية - المنوفية - الدقهلية - بني سويف - القليوبية).

المتهمون خزنوا كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهم على 510 أطنان.