الإحصاء: معدل البطالة يسجل 6.9% خلال الربع الرابع لعام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

سجل معدل البطالة 6.9 من إجمالي قـوة العمل خلال الربع الرابع من 2023، بانخفاض 0.2% عن الربع السابق، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، بلغ حجم قوة العمل خلال الربع الرابع لعام 2023 نحو 31.101 مليون فرد مقابل 31.956 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 2.7%.

وسجلت قوة العمل في الحضر 13.599 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.502مليون فرد، بحسب البيان.

وعلى مستوى النوع، بلغ حجم قوة العمل 25.474 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد، وفقا للبيان.

ويرجع ذلك لانخفاض أعداد المشتغلين بمقدار 751 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 104 ألف متعطل مما أدى إلى انخفاض قوة العمل بمقدار 855 ألف فرد.

وذكر البيان أن عدد المتعطلين سجل نحو 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.9% من إجمالي قوة العمل ( 1.165مليون ذكور ، 994 ألف إناث) مقابل 2.263 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قدره 104 ألف متعطل بنسبة 4.6% ، وانخفاض قــدره 26 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.2%.

وسجل معدل البطالة في الحضر 9.7% مقابل 4.8% في الريف خلال الربع الرابع لعام 2023، وفقا للبيان.

وبلغ معدل البطالة في الحضر 9.7% من إجمالي قوة العمل في الحضر، في كلاً من الربع الحالي والربع السابق من عام 2023 مقابل 10.7 % في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل معدل البطالة في الريف يصل إلى 4.8% من إجمالي قوة العمل في الريف ، بينما كان 5.1% في الربع السابق مقابل 4.5% في الربع المماثل من العام السابق.