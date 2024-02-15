"حزب الله": استهدفنا موقع بركة ريشا وتجمعًا ‏لجنود العدو بمحيط ثكنة زرعيت

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:15 من عصر يوم الخميس 15-02-2024 ‏تجمعاً ‏لجنود العدو الصهيوني في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

كما أعلن في السياق نفسه، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:30 من عصر يوم الخميس 15-02-2024 ‏موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".