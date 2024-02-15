انت الان تتابع خبر البيت الأبيض بشأن "أفدييفكا": الوضع حرج وتوشك على السقوط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن الوضع في مدينة أفدييفكا أصبح حرجاً، وسط نقص الذخيرة لدى القوات الأوكرانية، وقد تنتقل المدينة لسيطرة القوات الروسية.

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي دوري: "للأسف، نتلقى معلومات من أوكرانيا تفيد بأن الوضع في أفدييفكا حرج، وتواصل روسيا الضغط على المواقع الأوكرانية بشكل يومي، وأفدييفكا معرضة لخطر الوقوع تحت سيطرة القوات الروسية".

ووفقا للمتحدث باسم البيت الأبيض، فإن هذا الوضع "يرجع إلى حد كبير إلى نقص الذخيرة لدى القوات الأوكرانية، والذي كان بدوره نتيجة لعدم قدرة حكومة الولايات المتحدة على إرسال حزم مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف في ظل الظروف الحالية".

وأوضح كيربي أنه "نظرا لأن الكونغرس لم يوافق على طلب التمويل الإضافي، فلا يمكننا إرسال مساعدات جديدة إلى أوكرانيا".

وقد صرح المتحدث باسم المجموعة العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "تافريا"، الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لحقيقة أنها قد تفقد قريبا السيطرة على خط الإمداد الرئيسي للقوات في هذا الاتجاه.

كذلك اعترف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، في وقت سابق بتقدم الجيش الروسي، بما في ذلك بالقرب من أفدييفكا.