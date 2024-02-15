تجدد الدعوات العربية والدولية لوقف النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، التوافق مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع دا سيلفا الذي يزور العاصمة القاهرة: «توافقنا على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى، وإدخال مساعدات بأكبر حجم ممكن للقطاع لإنقاذ المدنيين، وصولاً لإطلاق مرحلة ما بعد الحرب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس».

من جانبه، قال دا سيلفا، إن «بلاده كانت من أول الدول التي نددت بهجوم 7 أكتوبر، لكن ليس هناك أي مبرر لرد فعل إسرائيل، وهو أمر لم يسبق لنا أن شهدناه في أي مكان من العالم». وقال: «المؤسسات متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، التي وُجدت لحل مثل هذه المشاكل، لا تعمل للأسف».

وأفاد بأن المحادثات مع السيسي تطرقت إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأكد على أن «تزايد العنف ضد مليوني فلسطيني في القطاع غير مقبول، ونرى دور مصر مهماً جداً لإيجاد حل لهذا الصراع».

وأردف دا سيلفا: «من المُلح أن نحقق وقف إطلاق نار عاجل يسمح بإدخال مساعدات مستدامة، وإجلاء كل الرهائن».

وفي السياق، دعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا، أمس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وفقاً لبيان مشترك صدر رداً على تقارير حول العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح.

جاء في البيان الذي أصدره رؤساء وزراء الدول الثلاث: «نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بري على رفح، أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية».

وأضاف البيان أن «هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية».

وحث البيان إسرائيل على عدم شن الهجوم، لكنه قال إن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون من جانب واحد».

وقال الزعماء أيضاً إن «الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير يلزم إسرائيل بحماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة».

وأضاف البيان أن «حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية وضرورة بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يمكن إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع الثمن».

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس، إن واشنطن تعمل مع قطر وإسرائيل ومصر على المحادثات بشأن المحتجزين في غزة، للتوصل إلى اتفاق.

وأضافت أن «هناك بعض القضايا الصعبة جداً التي يتعين حلها».