محكمة فرنسية تُسقط شكوى بنزيمة ضد وزير الداخلية

الرياص - اسماء السيد - باريس: أسقطت محكمة فرنسية الخميس شكوى النجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الاتحاد السعودي ضد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتهمة التشهير.

وانتقد دارمانان، اليميني الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية، بنزيمة بعدما نشر المهاجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2022 على موقع "أكس" (تويتر سابقاً) في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2023 رسالة داعمة لسكان غزة، ضحايا "القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل، حسب قوله رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

وقال بنزيمة "كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

وزعم وزير الداخلية أنه يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيمة بجماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية ولدت في مصر حيث تعتبر "إرهابية".

وقال دارمانان في تصريح لقناة "سي نيوز" مثيراً عاصفة على شبكات التواصل الاجتماعي "كريم بنزيمة لديه علاقة، كما نعلم جميعا، سيئة السمعة، مع جماعة الإخوان المسلمين".

"تقوّض" شرفه وسمعته

وفي الشكوى التي تقدم بها المحامي هوغ فيجييه نيابة عن بنزيمة رأى مهاجم الاتحاد إن هذه التصريحات "تقوّض" شرفه وسمعته.

ويشدد بنزيمة أنه "لم يكن لدي أدنى صلة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا علم (له) بأي شخص يدعي أنه عضو فيها"، مضيفاً "أدرك الى أي مدى يتم استخدامي، بسبب سمعتي، في ألعاب سياسية، وهي أكبر فضيحة نظراً الى أن الأحداث الدرامية التي وقعت منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) تستحق شيئاً مختلفاً تماماً عن هذا النوع من التصريحات".

وقال المدّعي العام ريمي هيتز إن محكمة العدل، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخولة محاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة واجباتهم، لم تجد أي أساس لأي هجوم على شرفه (بنزيمة) أو سمعته.