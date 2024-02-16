هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو غادر اجتماع مجلس الوزراء لإجراء محادثة هاتفية مع بايدن استمرت 40 دقيقة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو غادر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الاميركي جو بايدن استمرت 40 دقيقة. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "الاتصال بين بايدن ونتانياهو ركز على مفاوضات الرهائن والعملية العسكرية المحتملة برفح". وفي وقت سابق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "نتانياهو أبلغ مدير CIA الذي التقاه أن على حماس التخلي عن مطالبها غير الواقعية وإلا يستحيل المضي قدما".

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