درغام: أبدينا الرغبة بلقاء الحريري ولكن لم نتلق اي جواب حتى الساعة

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب اسعد درغام "أننا أبدينا الرغبة بلقاء رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لكن لم نتلق اي جواب حتى الساعة".

ورأى درغام، في حديث لقناة "LBCI"، أنّه "ليست الخلافات السياسية الداخلية التي جعلت الحريري يعتكف العمل السياسي بل قوة قاهرة"، معتبرا أنه كان هناك قرار اقليمي بأن لا يُدعم الفريق السني في البلد.

وأكد أن "عودة الحريري خلال الأزمات القائمة هو محرقة له سياسياً".