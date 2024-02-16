اخبار العالم

خبير اقتصادي: مصر في طريقها لاتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي، إن البورصة المصرية في مطلع هذا العام حققت أعلى ارتفاع في تاريخها، ثم جاءت عملية جنى الأرباح، ثم العودة لتحقيق أرباح مرة أخرى بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة المرتقب مع دولة الإمارات، بجانب اتفاقيات صندوق النقد الدولي.

وأضاف عبد الهادي خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أرقام واسواق" عبر فضائية "أزهري"، مساء الخميس، أن مصر في سبيل التوصل لاتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن هناك معايير أساسية لصعود البورصة المصرية بينها ارتفاع سعر الدولار، وفي حالة ارتفاعه يتم اعادة تقييم وتسعير الشركات الموجودة وفقًا للسعر الموازي، والبورصة المصرية ارتفعت هذه الفترة بقوة كبيرة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا