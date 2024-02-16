خبير اقتصادي: مصر في طريقها لاتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الهادي، إن البورصة المصرية في مطلع هذا العام حققت أعلى ارتفاع في تاريخها، ثم جاءت عملية جنى الأرباح، ثم العودة لتحقيق أرباح مرة أخرى بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة المرتقب مع دولة الإمارات، بجانب اتفاقيات صندوق النقد الدولي.

وأضاف عبد الهادي خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أرقام واسواق" عبر فضائية "أزهري"، مساء الخميس، أن مصر في سبيل التوصل لاتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن هناك معايير أساسية لصعود البورصة المصرية بينها ارتفاع سعر الدولار، وفي حالة ارتفاعه يتم اعادة تقييم وتسعير الشركات الموجودة وفقًا للسعر الموازي، والبورصة المصرية ارتفعت هذه الفترة بقوة كبيرة.