مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

قالت وزارة الخارجية، إن مصر حققت نجاحاً جديداً يضاف لسجل نجاحاتها على الساحة الأفريقية بانتخابها عضوا بمجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين 2024-2026.

وفي بيان صدر عن الخارجية الخميس، أشارت إلى أن مصر حصلت مصر علي 44 صوتا من إجمالي 46 صوتا للدول أعضاء الاتحاد الأفريقي ممن يحق لهم التصويت، وذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس عن إقليم دول الشمال.

وأكدت الخارجية، أن هذا التأييد الواسع يعكس ثقة الدول الأفريقية الشقيقة في قدرات مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي وآخرها خلال عامي 2020-2022 .