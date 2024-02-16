الزراعة: نستورد لحوما مذبوحة تصل إلى 300 ألف طن سنويا من البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة، تفاصيل التعاون مع دولة البرازيل في مجال استيراد اللحوم، موضحًا أن مصر تستورد لحوما مذبوحة تصل إلى 300 ألف طن سنويا من البرازيل.

وقال موسى في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر الفضائية الأولى ، مساء الخميس: "تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والبرازيل لتنظيم استيراد اللحوم".

وتابع المشرف على العلاقات الخارجية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة:" البرازيل من الدول المهمة في تصدير اللحوم، ونستورد حوالي 300 الف رأس ماشية من البرازيل سنويا ".

وأكمل موسى: "هناك سلالات ممتازة من الابقار في البرازيل وتنتج كميات كبيرة من الالبان واللحوم وهي سلالات معروفة عالميا".