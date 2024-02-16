شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصدى قانون حماية المستهلك لتجار الأطعمة الفاسدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقب قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، بعقوبات حاسمة تلاحق التجار معدومي الضمير، من يرغبون في تحقيق أرباح على حساب حياة المواطنين، فقد تناول التشريع ملف هام وهو الاتجار في الأطعمة الفاسدة وظاهرة تداول المنتجات منتهية الصلاحية.

ونص قانون حماية المستهلك، على عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، حال تداول التاجر سلعة ينتج عنها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص.

يأتي ذلك للسيطرة على ظاهرة تداول الأطعمة الفاسدة، التى قد يتداولها التجار من أجل تحقيق أرباح خيالية، دون النظر الى العواقب الصحية التى قد تلحق بالمستهلك، وقد تصل عواقبها الى تهديد حياة المواطنين والتلاعب بالصحة العامة.