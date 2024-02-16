خلافات واتهامات.. مكالمة متوترة بين بايدن ونتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر بالبيت الأبيض قولها إن بايدن أجرى اتصالا بنتنياهو، كان "متوترا جدا".

وأوضحت المصادر أن بايدن حمّل خلال الاتصال نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في "فوضى".

وأشارت المصادر إلى أن الخلاف بين الطرفين كان حول الوقف المؤقت لإطلاق النار، وموقف نتنياهو من تسهيل صفقة تبادل الرهائن.

وفي السياق، أكد موقع "أكسيوس" الاتصال بين بايدن ونتنياهو، مشيرا إلى أن المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة.

وخلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته لألبانيا، أمس الخميس، علّق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على إمكانية التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وقال بلينكن إن التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس ما زال ممكنا، لكن هناك قضايا "صعبة جدا" لا يزال يتعين حسمها.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لإحلال هدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 مارس تقريبا، قال وزير الخارجية الأمريكي إن رد حركة حماس السابق على اتفاق محتمل تضمن بعض "الأمور غير القابلة للتنفيذ بوضوح" لكنه أشار إلى إمكانية العمل على التوصل لاتفاق.

وأضاف: "نحن الآن نعمل مع نظرائنا من قطر ومصر وإسرائيل على الأمر ونعمل بشكل مكثف جدا عليه بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق وأعتقد أن هذا ممكن".

وتابع: "هناك بعض القضايا الصعبة جدا جدا التي يتعين حسمها. لكننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمضي قدما واستكشاف ما إذا كان بوسعنا التوصل إلى اتفاق".