رئيس "قوى النواب":لقاء الرئيس السيسي ونظيره التركي صفحة جديدة في العلاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاهرة، ولقائه الرئيس السيسي، بداية صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين خاصة الملف الاقتصادي بزيادة التبادل التجاري ليصل إلى 20 مليار دولار وزيادة الفرص الاستثمارية الصناعية، حيث تعتبر تركيا أكبر دولة تستقبل صادرات مصرية، والتي بلغت العام الماضي 3 مليارات دولار.

وأوضح البرلماني أن هذه الزيارة تأتي بعد 11 عاما من آخر زيارة بين رئيسي البلدين، في ظل رغبة مصر وتركيا للنهوض بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بينهما، مما يجعل ذلك ضروريًا أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

وأشاد، بتوقيع الرئيس السيسي ونظيره التركي الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، مشيرا إلي أن تجربة تركيا الاقتصادية التي استفاد منها الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون ذات فائدة لصانع القرار الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن مصر وتركيا من أهم الدول المطلة على البحر المتوسط، ما يسهم في فتح أبوابا كثيرة للتعاون بينهما في مياه المتوسط.

وأشار إلى أن لقاء الرئيسين جاء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، حيث تطرقت القمة بين السيسي وأردوغان إلى الموضوع المهم المطروح حاليًا على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو الأوضاع في غزة، والجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق التهدئة حقناً لدماء أشقائنا في فلسطين، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واختتم النائب عادل عبدالفضيل تصريحاته في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيسين المصري والتركي تطرق لعدد من القضايا الإفريقية والأوضاع في ليبيا والسودان، والتأكيد على ضرورة السعي لإنهاء الصراعات في القارة الأفريقية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.