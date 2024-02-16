شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 15 شخصًا في حريق بمصنع للطلاء في نيودلهي والان نبدء بالتفاصيل

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سيطرة على الحريق

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في إدارة الإطفاء الهندية، إن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 4 آخرون بسبب انهيار مبنى بعد حريق هائل اندلع في مصنع للطلاء في الجزء الشمالي من العاصمة الهندية نيودلهي أمس الخميس.ودفعت إدارة إطفاء دلهي بنحو 22 سيارة إطفاء إلى منطقة أليبور، بعد تلقي مكالمة في حوالي الساعة 5.25 مساء.وقال أتول جارج، رئيس إدارة الإطفاء، إنه جرى السيطرة على الحريق في غضون 4 ساعات أمس الخميس.وتابع: "وقع انفجار أدى إلى انهيار المبنى وحصار العمال تحت الأنقاض، وسرعان ما امتد الحريق إلى المباني والمتاجر المجاورة".وأضاف أن السبب الدقيق للحريق لا يزال مجهولا، فيما تواصل فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء البحث عن أي شخص محاصر.