صحة غزة: وفاة أربعة مرضى إثر انقطاع الأكسجين بمستشفى ناصر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، وفاة 4 مرضى في قسم العناية المركزة نتيجة انقطاع الكهرباء وفقدان الأكسجين، في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس (جنوب) بعد اقتحامه من الجيش الإسرائيلي.



وقالت الوزارة، في بيان: وفاة "ثلاثة مرضى في العناية المركزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين عنهم في مجمع ناصر الطبي"، قبل أن تعود وتعلن في بيان لاحق وفاة مريضة رابعة.



وفي بيان آخر، أفادت الوزارة بـ"ولادة سيدتين في ظروف قاهرة وغير انسانية بلا كهرباء أو مياه أو طعام أو تدفئة في مجمع ناصر".



والخميس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي وهو الأكبر والأهم في مناطق جنوبي قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.



وحذرت وزارة الصحة في غزة، الخميس، من أن مجمع ناصر الطبي يشهد وضعا كارثيا، نتيجة تحويله إلى ثكنة عسكرية للقوات الإسرائيلية.



فيما اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان له الخميس، تحويل مجمع ناصر الطبي إلى "مقبرة وثكنة" جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان، وجريمة "ضد كل المعاهدات الدولية".



وأفاد بأن "اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي بالدبابات والطائرات المُسيرة والجنود المدججين بالسلاح وإطلاق النار على الطواقم الطبية والنازحين بداخله (...) يعد جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان ضد القانون الدولي وكل المعاهدات الدولية".



كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، فقدها الاتصال بالعاملين في المستشفى.



وأعرب مدير عام الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان، عن قلقه بشأن الأوامر الإسرائيلية بإجلاء النازحين المحتمين بالمجمع.



ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.



الأناضول

