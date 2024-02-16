صحيفة عبرية: جميع الجنود في الغلاف كانوا بين قتيل وأسير في 7 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة عاموس هرئيل - هآرتس العبرية، أن عدد الجنود الإسرائيليين في غلاف غزة صباح السابع من أكتوبر كان 400 جندي معهم 12 دبابة، حيث تبين أن عدد الجنود القتلى في هذا النهار يقدّر بأكثر من 300 جندي، وهذا يعني أن جميع الجنود في الغلاف كانوا بين قتيل وأسير.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه في أقل من 24 ساعة، قتل جنديان وأصيب 15 آخرين من المظليين في الجيش الإسرائيلي خلال المعارك غرب ‎خانيونس جنوب قطاع ‎غزة.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ13، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش أعلن مقتل الرقيب نوعام حوفا (20 عامًا) مجند بالكتيبة 202 مظليين، خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، اليوم الجمعة، أن بلاده تواصل معارضتها الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، وأن هذا الاعتراف في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، سيمنع التوصل إلى تسوية سلمية.

وأكد أن مثل هذا الاعتراف بمثابة مكافأة ضخمة للإرهاب غير المسبوق، ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل.