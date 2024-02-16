إعلام: كان لدى الجيش الإسرائيلي في غلاف غزة 400 جندي و12 دبابة

ياسر رشاد - القاهرة - فقط يوم 7 أكتوبر..

قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه كان لدى الجيش الإسرائيلي في غلاف غزة 400 جندي و12 دبابة فقط في 7 أكتوبر الماضي.

وحسب سبوتنيك، ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي كان لديه صبيحة إعلان حركة "حماس" لعمليتها العسكرية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، نحو 400 جندي و12 دبابة فقط.

ولفتت إلى أن هذا العدد ضئيل جدا مقارنة بما يتردد عن دخول نحو 3000 مقاتل من حركة حماس في عملية "طوفان الأقصى".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "رغم الإنجازات التكتيكية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، لكنها من دون هدف سياسي ستبقى رمزية بحتة"، على حد وصفها.

وفي السياق نفسه، قال ‏وزير إسرائيلي سابق، اليوم الجمعة، إنه لا يمكننا القضاء على حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني بشكل كامل.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق، أن الافتراض على قدرة كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك الداخلي في القضاء على "الخلايا" الصغيرة ليس صحيحا وهو ادعاء غير صحيح بالمرة.

وأوضح بارليف أنه رغم قوة إسرائيل الهائلة مقارنة بكل من حركة حماس و"حزب الله" اللبناني، فإنه لها حدود أيضا في ذلك، مشيرًا إلى أنه بالقوة لا يمكن القضاء على هذه الخلايا الصغيرة بشكل كامل.