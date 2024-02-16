الجيش الأوكراني : نخوض معارك ضارية في أفدييفكا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي عن معارك ضارية مع القوات الروسية حول مدينة "أفدييفكا" الواقعة في إقليم دونيتسك شرقي البلاد.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال تارنافسكي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن "القوات الأوكرانية تستخدم كل قواها وكافة الوسائل المتوفرة لديها لاحتواء القوات الروسية"، واصفا في الوقت نفسه الوضع في أفدييفكا بأنه "صعب ولكن تحت السيطرة".

وأطلقت موسكو مساعيها منذ أكتوبر الماضي للسيطرة على هذه المدينة التي شهدت معارك منذ العام 2014 عندما سقطت لمدة وجيزة في أيدي الانفصاليين المدعومين من موسكو.

ومن شأن السيطرة على أفدييفكا أن تهدي نصرا مهما لروسيا مع اقتراب الذكرى الثانية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وانتخابات مارس الرئاسية.

وتقع أفدييفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، التي يصر الكرملين على أنها تابعة لروسيا إضافة إلى 4 مناطق أوكرانية أخرى أعلنت موسكو ضمها.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي من المقرر أن يزور فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمانيا وفرنسا في مسعى للحصول على مساعدات عسكرية مهمة، خاصة في ظل وجود نقص حاد في مخزونات الذخيرة بسبب تأخر المساعدات العسكرية الأمريكية لعدة أشهر.