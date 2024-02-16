الجيش السوداني: نحقق في مقاطع تظهر جنودا يحملون رأسي قتيلين من الدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، أنه يحقق في مقاطع فيديو تظهر جنودا يحملون رأسي قتيلين من قوات الدعم السريع.

وحسب سبوتنيك، قال الجيش السوداني في بيان، إنه على خلفية المحتوى الصادم لهذه الفيديوهات التي تم تداولها أمس الخميس، يجري حاليا تحقيقا في الأمر.

وأضاف البيان أنه "سيتم محاسبة المتورطين" إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون للقوات المسلحة السودانية.

كما أكد البيان على التزام الجيش السوداني التام بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية وعدم مجاراة "المليشيا الإرهابية" في انتهاكاتها المستمرة منذ بدء هذه الحرب.

وتتواصل منذ 11 شهرا، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.