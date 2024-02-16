وفاة محمود المسلمي.. موعد جنازة كبير مذيعي "بي بي سي" عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي محمود المسلمي، موعد ومكان الجنازة، بعد أن وافته المنية صباح أول أمس الأربعاء.

وقالت الصفحة:"بقلوب راضية بقضاء الله و قدره، تعلن عائلة المسلمي إقامة صلاة جنازة المغفور له بإذن الله الإعلامي محمود المسلمي، الذي وافته المنية مساء الأربعاء 14 من فبراير 2024، إقامة صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة ليوم 16 فبراير 2024، بالمركز الإسلامي في لندن".

وتابعت:"اللهمَّ اجعل عن يمينه نوراً، حتّى تبعثه آمنا مطمئناً في نور من نورك، راجين من المولي عز و جل ان يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته و غفرانه و أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا و يلهم أهله جميعا جميل الصبر والسلوان".

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