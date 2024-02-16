بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامي، ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمد البسيوني إمام مسجد السيد البدوي بطنطا، بحضور العديد من المصلين.

ويقدم "الخليج 365" خدمة المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات".

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن مساجد مصر الكبرى تستقبل شهر شعبان هذا العام بختم القرآن الكريم من خلال مقارئ للأئمة الجماعية التي تقوم بختم القرآن بالتوازي الساعة العاشرة صباحا وستكون مفتوحة لمشاركة الجمهور أيضا لمن يرغب في المشاركة بالانضمام إليها .