تركيا تعلن تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 4 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني، في شمال العراق، بمنطقة عمليات "مخلب القفل".

وشددت الوزارة في بيان على أن "العمليات ستتواصل بكل عزيمة حتى يتم تحييد آخر في المنطقة"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأطلقت تركيا في 17 أبريل/2022 عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق. كما تشن أنقرة عمليات ضد الحزب في سوريا أيضا.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب حزب العمال الكردستاني في مقتل نحو 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.