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بينها بغداد.. مشاهد من الاحتفالات بـ"العام الصيني الجديد" في عدد من المدن (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - ونشرت وكالة "شينخوا الصينية"، صورا من الاحتفال بالعام الصيني الجديد في، دبلن الايرلندية، وفي العاصمة العراقية بغداد، وفي خليج مارينا بسنغافورة.

وتظهر الصورة فنانا يؤدي أوبرا بكين خلال الاحتفال بعيد الربيع الصيني في متحف الهجرة الأيرلندية في دبلن، أيرلندا، في 15 فبراير 2024، يوم الخميس، أقيم عرض في متحف الهجرة الأيرلندية في دبلن، ويضم أوبرا بكين والفنون القتالية، وكذلك الموسيقى والرقص التقليدي.

 

 

وفي صورة أخرى والملتقطة يوم 15 فبراير 2024، يظهر فنانون يؤدون العزف على الآلات الموسيقية التقليدية خلال الاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في بغداد، العراق، وأقيم احتفال في العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس بمناسبة العام القمري الصيني الجديد، الذي صادف يوم 15 فبراير.

 

 

 


وفي صورة أخرى في العراق، يظهر اشخاص يؤدون رقصة التنين خلال الاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في بغداد العراق.

 


فضلا عن صورة أخرى، تظهر أشخاصا يشاهدون عرضًا لأسطول الطائرات بدون طيار احتفالًا بعام التنين في خليج مارينا في سنغافورة في 15 فبراير 2024.

 


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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