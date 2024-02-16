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انت الان تتابع خبر بينها بغداد.. مشاهد من الاحتفالات بـ"العام الصيني الجديد" في عدد من المدن (صور) والان مع التفاصيل
وتظهر الصورة فنانا يؤدي أوبرا بكين خلال الاحتفال بعيد الربيع الصيني في متحف الهجرة الأيرلندية في دبلن، أيرلندا، في 15 فبراير 2024، يوم الخميس، أقيم عرض في متحف الهجرة الأيرلندية في دبلن، ويضم أوبرا بكين والفنون القتالية، وكذلك الموسيقى والرقص التقليدي.
وفي صورة أخرى والملتقطة يوم 15 فبراير 2024، يظهر فنانون يؤدون العزف على الآلات الموسيقية التقليدية خلال الاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في بغداد، العراق، وأقيم احتفال في العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس بمناسبة العام القمري الصيني الجديد، الذي صادف يوم 15 فبراير.
وفي صورة أخرى في العراق، يظهر اشخاص يؤدون رقصة التنين خلال الاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في بغداد العراق.
فضلا عن صورة أخرى، تظهر أشخاصا يشاهدون عرضًا لأسطول الطائرات بدون طيار احتفالًا بعام التنين في خليج مارينا في سنغافورة في 15 فبراير 2024.