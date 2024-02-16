بينها بغداد.. مشاهد من الاحتفالات بـ"العام الصيني الجديد" في عدد من المدن (صور)

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت وكالة "شينخوا الصينية"، صورا من الاحتفال بالعام الصيني الجديد في، دبلن الايرلندية، وفي العاصمة العراقية بغداد، وفي خليج مارينا بسنغافورة.

وتظهر الصورة فنانا يؤدي أوبرا بكين خلال الاحتفال بعيد الربيع الصيني في متحف الهجرة الأيرلندية في دبلن، أيرلندا، في 15 فبراير 2024، يوم الخميس، أقيم عرض في متحف الهجرة الأيرلندية في دبلن، ويضم أوبرا بكين والفنون القتالية، وكذلك الموسيقى والرقص التقليدي.