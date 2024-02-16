11 قتيلاً جراء حريق في مصنع بنيودلهي

ابوظبي - سيف اليزيد - قضى 11 شخصا في حريق اجتاح مصنعا للطلاء في نيودلهي على ما أعلن مسؤول الجمعة مع استمرار فرق الانقاذ في البحث عن ناجين.

وقع الانفجار في ضاحية نيودلهي الشمالية مساء الخميس على ما قال مدير جهاز الاطفاء أتول غارغ لوكالة فرانس برس.

وأوضح غارغ "حصل انفجار في مصنع الطلاء وانهار المبنى. والضحايا عمال في المصنع".

وأضاف أن "الانفجار كان قويا بحيث امتدت النيران إلى منزل ومركز للاقلاع عن إدمان المخدرات في الجوار".

وأفاد غارغ بأن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء النيران ولم يحدد بعد سبب الانفجار.