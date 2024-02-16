قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية إطلاق نار جنوبي البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل مواطن ثان في عملية إطلاق نار بكريات ملاخي جنوبي البلاد، وتكشف تفاصيل جديدة عن الحادث.

وحسب سبوتنيك، أفادت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الجمعة، بأنه قتل مواطن إسرائيلي ثان في عملية إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من اليوم، وأصيب 3 آخرون بجروح بالغة، ميؤوس منها، وكذلك إصابة مواطن آخر بجروح متوسطة.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني أن منفذ العملية، وتبين لاحقا أنه من مدينة القدس، قد ارتدى لحية قبل قيامه بالعملية الخطيرة، وكذلك ارتدى "قلنسوة" أو قبعة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كتبت، بداية، مقتل 3 إسرائيليين ثم تراجعت وأكدت إصابتهم بإصابات بالغة، فيما تبين لاحقا مقتل مواطن واحد فقط وإصابة 4 آخرين منهم بجروح بالغة، وذلك في عملية إطلاق نار على موقف للحافلات شمال كريات ملاخي الواقعة ضمن نطاق عسقلان، جنوبي إسرائيل.

فيما أوضحت تلك الوسائل الإعلامية الإسرائيلية مقتل منفذ عملية إطلاق النار.