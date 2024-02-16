متمردون يهاجمون منجم ذهب في شرق الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وخطف المتمردون 16 آخرين في موقع تعدين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت منظمة مجتمع مدني .

قال فيتال تونجولو، مدير مابيندي، إن : "نحن غاضبون من هجوم العدو هذا"، وهاجم متمردون من جماعة كوديكو المسلحة منجم ذهب، بالقرب من منطقة دجوجو بإقليم إيتوري، وهي جماعة حقوقية محلية، نحن غاضبون من هجوم العدو هذا".

اشتد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اندلعت النزاعات منذ عقود، وتتصادم أكثر من 120 جماعة مسلحة في المنطقة، معظمها على الأرض والسيطرة على الألغام التي تحتوي على معادن ثمينة، في حين تحاول بعض الجماعات حماية مجتمعاتها.

ورابطة الترميز والقانون هي رابطة غير رسمية لجماعات الميليشيات المستمدة أساسا من مجتمع الليندو الزراعي العرقي.

منذ عام 2017 ، كانت تقاتل مع زائير ، وهي مجموعة للدفاع عن النفس مستمدة بشكل أساسي من مجتمع الرعي العرقي من الهيما.

أسفرت هجمات كوديكو عن مقتل ما يقرب من 1800 شخص وإصابة أكثر من 500 في السنوات الأربع حتى عام 2022 ، وفقا للمركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب.

تشتهر كوديكو باستهداف المناطق الغنية بالذهب والمعادن، وفي سبتمبر/أيلول، هاجم مقاتلوها قرية في مقاطعة إيتوري، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

تمتلك الكونغو بعضا من أكبر رواسب المعادن الأرضية النادرة في العالم ، مثل الكوبالت والنحاس ، والتي يزداد الطلب عليها لتصنيع السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية.

وقال القائد العسكري إيف كادجينا، إنه يشعر بخيبة أمل من الهجوم خاصة وأن كوديكو وقعت معاهدة سلام مع ميليشيات أخرى في نهاية يناير كانون الثاني وتعهدت بوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن.

وقال القائد كدجينا إن الجيش يتخذ خطوات لإنهاء العنف.