الولايات المتحدة تبني 5 قواعد عسكرية جديدة للجيش الصومالي

ياسر رشاد - القاهرة - ستقوم الولايات المتحدة، ببناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية للجيش الصومالي، في مشروع يسعى إلى تعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي وسط التهديدات المستمرة من جماعة متطرفة.

وقع وزير الدفاع الصومالي والقائم بالأعمال الأمريكي مذكرة تفاهم يوم الخميس في العاصمة الصومالية مقديشو.

ويأتي الاتفاق في وقت تقلص فيه بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم ATMIS، وجودها في الصومال.

وسترتبط القواعد الجديدة بلواء دنب التابع للجيش الصومالي، الذي أنشئ في عام 2017 بعد اتفاق بين الولايات المتحدة والصومال لتجنيد وتدريب وتجهيز وتوجيه 3000 رجل وامرأة من جميع أنحاء الصومال لبناء قدرة مشاة قوية داخل الجيش الصومالي.

وكان اللواء محوريا كقوة رد سريع في الجهود المبذولة لصد جماعة الشباب المتطرفة.

وأذن مجلس الأمن الدولي بخفض قوة حفظ السلام في الصومال وتقول الحكومة الصومالية إنها تحقق تقدما في تحسين الأمن.

لكن حركة الشباب تواصل شن هجمات متفرقة في جميع أنحاء الصومال، بما في ذلك في الأماكن العامة.

وأسفر الهجوم الأخير للجماعة، وهو حادث داخل قاعدة عسكرية في مقديشو، عن مقتل أربعة جنود إماراتيين وضابط عسكري بحريني.