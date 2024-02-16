جامعة الجلالة تشارك في ماراثون خيري تضامنا مع أهل غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

شاركت جامعة الجلالة الأهلية، في الماراثون الخيري الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، تحت عنوان "تضامناً مع أهلنا في غزة".

وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية.

وشاركت في الماراثون الدكتورة رنا زيدان أمين عام جامعة الجلالة وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجانب طلاب جامعة الجلالة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في الفعاليات.

ويستهدف الماراثون دعم القضية الفلسطينية ومساندة قطاع غزة، حيث يجمع الماراثون المشاركين من مختلف الأعمار والخلفيات، ووصل عدد المشاركين ما يقرب من 10 آلاف مشارك للركض من أجل القضية والمساهمة في دعم أهالي قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة، من خلال جمع التبرعات لمساعدة أهالي القطاع.

وحرص المشاركين في الماراثون جمع التبرعات وتقديمها بعد حملة توعية وتشجيعية جرى تنظيمها قبل وأثناء الماراثون، وساهم المشاركين في جمع عدد من التبرعات لتجهيز قافلة من الشاحنات الغذائية مكونة من 50 شاحنة، تم إطلاقها من موقع الفعالية، كما تضمنت الفعالية فقرات ترفيهية للأطفال وأنشطة ثقافية لتعزيز الروح الإيجابية والتضامن بين المشاركين.